Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У НАТО не було шансів: українські Magura "потопили" фрегат Альянсу під час навчань

22:51 16.03.2026 Пн
2 хв
Команда під керівництвом України перемогла в усіх сценаріях навчань
aimg Валерій Ульяненко
Фото: дрон Magura (Getty Images)

Команда, яку очолювала Україна, "потопила" морськими дронами фрегат НАТО під час багатонаціональних військово-морських навчань Альянсу REPMUS/Dynamic Messenger 2025.

У навчаннях, які відбулись в Португалії, "червона" команда з підрозділів США, Британії, Іспанії та інших країн під головуванням України, протистояла "синій", до якої увійшли сили НАТО.

Видання пише, що сценарії навчання передбачали захист портів і морських конвоїв - у всіх з них "червона" команда під керівництвом України перемогла сили НАТО.

"Ураження" фрегата НАТО

Перемогу, згідно з правилами, зараховували команді, якій вдалося успішно атакувати кораблі противника. Під час навчань також були задіяні українські безпілотники Magura В7.

Під час імітаційної атаки "червона" команда завдала такої кількості "влучань" у фрегат НАТО, що в реальному бою він би затонув. Зазначається, що силам Альянсу навіть не вдалося виявити зброю, яку використовували для завдання ударів.

Україна також продемонструвала кілька версій морського дрона Magura V7. Один з них оснащували розвідувальним обладнанням та вибуховим зарядом, а інший - кулеметом.

Видання наголошує, що результати навчань продемонстрували ефективність дронів та їхню здатність створювати серйозну загрозу для ВМС, якщо їх поєднати з бойовим досвідом і продуманим плануванням.

Нагадаємо, українські військові на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

ЗМІ назвали результати навчань “жахливими” для сил НАТО. Українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях.

