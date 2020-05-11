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НАТО будет "ядерным альянсом", пока у России и Китая есть атомное оружие, - Столтенберг

Новости » В мире     11.05.2020 - 04:27
НАТО будет "ядерным альянсом", пока у России и Китая есть атомное оружие, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг подчеркнул, что НАТО - это оборонительный альянс

НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом. Об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным.

"В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие", - написал Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что НАТО - это оборонительный альянс.

"Ядерное оружие НАТО не нацелено на то, чтобы провоцировать конфликты, но нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий", - говорится в статье.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг предупредил об опасности новых российских ракет. По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.

Кроме того, НАТО продолжит поддерживать санкции против России и будет усиливать политику сдерживания, однако стремится улучшить отношения с Москвой. По словам Столтенберга, НАТО надеется улучшить отношения со своим крупнейшим соседом, однако постоянно сталкивается со все более решительной политикой России, которая стремится усилить сферы влияния в мире.

Теги Новости Украины НАТОЙенс Столтенберг
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