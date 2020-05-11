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НАТО буде "ядерним альянсом", поки в Росії і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг

Новини » В світі     11.05.2020 - 04:27
НАТО буде "ядерним альянсом", поки в Росії і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг підкреслив, що НАТО - це оборонний альянс

НАТО прагне до миру без ядерної зброї, але поки вона існує, організація залишатиметься ядерним альянсом. Про це йдеться у статті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, світ, у якому Росія, Китай та інші держави будуть володіти атомною зброєю, а НАТО немає, не буде безпечним.

"У зв'язку з цим всі партнери по альянсу домовилися про те, що НАТО залишатиметься ядерним альянсом доти, поки існує атомна зброю", - написав Столтенберг.

У той же час він підкреслив, що НАТО - це оборонний альянс.

"Ядерна зброя НАТО не спрямована на те, щоб провокувати конфлікти, але націлена на збереження миру і стримування агресивних дій", - йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет. За його словами, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

Крім того, НАТО продовжить підтримувати санкції проти Росії і буде посилювати політику стримування, проте прагне поліпшити відносини з Москвою. За словами Столтенберга, НАТО сподівається поліпшити відносини зі своїм найбільшим сусідом, однак постійно стикається зі все більш рішучою політикою Росії, яка прагне посилити сфери впливу в світі.

Теги Новини України НАТОЄнс Столтенберг
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