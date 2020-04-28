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Столтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для НАТО

Новости » Политика     28.04.2020 - 14:40
Столтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Целью НАТО является мир без ядерных вооружений, однако мир не станет безопасней, если Альянс избавится от своего арсенала

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности стратегии совместного использования ядерного оружия в ходе обсуждения закупок Германией новых американских боевых самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deutshe Welle.

По его словам, целью НАТО является мир без ядерных вооружений. В то же время он подчеркнул, что мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от своего ядерного арсенала, а такие страны, как Китай, Российская Федерация и Северная Корея - нет.

"Мы за сбалансированное, а не одностороннее ядерное разоружение. Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - сообщил генсек НАТО.

Столтенберг также сообщил, что стратегия совместного использования ядерного оружия объединяет целый ряд партнеров.

"Речь идет о действиях в ядерной сфере, в рамках которых одни партнеры обеспечивают самолеты, логистику и поддержку, а другие - системы вооружений. Все это вместе обеспечивает НАТО ядерное сдерживание", - пояснил он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг предупредил об опасности новых российских ракет. По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.

Кроме того, НАТО продолжит поддерживать санкции против России и будет усиливать политику сдерживания, однако стремится улучшить отношения с Москвой. По словам Столтенберга, НАТО надеется улучшить отношения со своим крупнейшим соседом, однако постоянно сталкивается со все более решительной политикой России, которая стремится усилить сферы влияния в мире.

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