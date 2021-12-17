НАТО будет учитывать мнение Украины при диалоге с Россией, - Столтенберг

НАТО готово к конструктивному диалогу с Россией. В то же время обсуждения будут учитывать мнение европейских партнеров Альянса, таких как Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Мы четко понимаем, что любой диалог с Россией должен также учитывать озабоченности НАТО относительно действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг.

В то же время союзники Альянса и НАТО готовы работать над укреплением доверия с Российской Федерацией, если Кремль предпримет соответствующие шаги для снижения напряженности.