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НАТО враховуватиме думку України при діалозі з Росією, - Столтенберг

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:36
НАТО враховуватиме думку України при діалозі з Росією, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією. Водночас обговорення враховуватимуть думку європейських партнерів Альянсу, таких як Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Ми чітко розуміємо, що будь-який діалог з Росією має також враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, грунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна", - заявив Столтенберг.

Водночас союзники Альянсу й НАТО готові працювати над зміцненням довіри з Російською Федерацією, якщо Кремль зробить відповідні кроки для зниження напруженості.

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