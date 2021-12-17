НАТО враховуватиме думку України при діалозі з Росією, - Столтенберг

НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією. Водночас обговорення враховуватимуть думку європейських партнерів Альянсу, таких як Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Ми чітко розуміємо, що будь-який діалог з Росією має також враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, грунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна", - заявив Столтенберг.

Водночас союзники Альянсу й НАТО готові працювати над зміцненням довіри з Російською Федерацією, якщо Кремль зробить відповідні кроки для зниження напруженості.