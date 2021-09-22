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НАТО будет слабее без Украины, - Зеленский

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без Украины военный альянс НАТО будет слабее, чем с ее участием. По его словам, сейчас выбор за альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, в самом НАТО не все так спокойно, что показывает ситуация в оборонных контрактах с Европейским союзом.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую ​​защиту ", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента Джо Байдена относительно членства Украины в НАТО.

Позже он утверждал, что Байден поддерживает вступление Украины в НАТО.

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Владимир ЗеленскийНАТО