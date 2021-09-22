НАТО буде слабшим без України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без України військовий альянс НАТО буде слабшим, ніж з її участю. За його словами, зараз вибір за альянсом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського журналістам у Нью-Йорку.
За його словами, в самому НАТО не все так спокійно, що показує ситуація в оборонних контрактах з Європейським союзом.
"Мені здається,що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, альянс буде слабшим. І це буде вибір альянсу - чи хочуть вони мати потужний альянс, щоб захищати країни, особливо - маленькі, які, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, дуже вірили в такий захист", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що під час свого візиту в США не отримав прямої відповіді від президента Джо Байдена щодо членства України в НАТО.
Пізніше він стверджував, що Байден підтримує вступ України до НАТО.