НАТО будет поддерживать Украину, сколько потребуется, - Бербок

Страны-участницы НАТО будут поддерживать Украину в войне против России столько, сколько потребуется. А сегодня Североатлантический альянс обрел прежнюю актуальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пресс-конференции.

"Мы согласны с тем, что мы не должны и не будем ослаблять наши национальные усилия, особенно в плане военной поддержки, пока Украина нуждается в этой поддержке для самообороны своей страны", - отметила она.

По ее словам, нападение России на Украину подчеркнуло важность трансатлантического союза.

"НАТО как союз более актуален и важен, чем когда-либо", - добавила Бербок.