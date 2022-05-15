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НАТО будет поддерживать Украину, сколько потребуется, - Бербок

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Берлин, Воскресенье 15 мая 2022 17:39
НАТО будет поддерживать Украину, сколько потребуется, - Бербок Фото: министр иностранных дел Украины Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Страны-участницы НАТО будут поддерживать Украину в войне против России столько, сколько потребуется. А сегодня Североатлантический альянс обрел прежнюю актуальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пресс-конференции.

"Мы согласны с тем, что мы не должны и не будем ослаблять наши национальные усилия, особенно в плане военной поддержки, пока Украина нуждается в этой поддержке для самообороны своей страны", - отметила она.

По ее словам, нападение России на Украину подчеркнуло важность трансатлантического союза.

"НАТО как союз более актуален и важен, чем когда-либо", - добавила Бербок.

Напомним, ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал страны НАТО нарастить военную поддержку Украины.

Он также выразил уверенность в том, что Украине под силу победить в войне против России.

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