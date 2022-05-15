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НАТО підтримуватиме Україну, скільки буде треба, - Бербок

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Берлін, Неділя 15 травня 2022 17:39
НАТО підтримуватиме Україну, скільки буде треба, - Бербок Фото: міністр закордонних справ України Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Країни-учасниці НАТО підтримуватимуть Україну у війні проти Росії стільки, скільки буде потрібно. А сьогодні Північноатлантичний альянс отримав колишню актуальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на прес-конференції.

"Ми згодні з тим, що ми не повинні і не будемо послаблювати наші національні зусилля, особливо в плані військової підтримки, поки Україна потребує цієї підтримки для самооборони своєї країни", - зазначила вона.

За її словами, напад Росії на Україну підкреслив важливість трансатлантичного союзу.

"НАТО як союз більш актуальний і важливий, ніж будь-коли", - додала Бербок.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг закликав країни НАТО наростити військову підтримку України.

Він також висловив упевненість в тому, що Україні під силу перемогти у війні проти Росії.

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