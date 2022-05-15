Столтенберг призвал страны НАТО нарастить военную помощь Украине

НАТО должно продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. Нужно помочь украинцам, которые мужественно защищают свою страну, добиться победы на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует CNN.

"Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов. НАТО выражает решительную поддержку Украине, поэтому необходимо дальнейшее укрепление и усиление со стороны НАТО по обороне, чтобы избежать долгосрочных последствий войны, в том числе для нашей будущей позиции в отношении России", - добавил он.

Напомним, также генсек НАТО выразил уверенность, что Украина способна одержать победу над российскими войсками.

Добавим, по словам Столтенберга, война на территории Украины идет не так, как этого ожидала Россия. Оккупанты отступают от Харькова, а наступление на Донбасс - остановилось.

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