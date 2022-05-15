ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить военную помощь Украине

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 15 мая 2022 16:54
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить военную помощь Украине Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

НАТО должно продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. Нужно помочь украинцам, которые мужественно защищают свою страну, добиться победы на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует CNN.

"Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов. НАТО выражает решительную поддержку Украине, поэтому необходимо дальнейшее укрепление и усиление со стороны НАТО по обороне, чтобы избежать долгосрочных последствий войны, в том числе для нашей будущей позиции в отношении России", - добавил он.

Напомним, также генсек НАТО выразил уверенность, что Украина способна одержать победу над российскими войсками.

Добавим, по словам Столтенберга, война на территории Украины идет не так, как этого ожидала Россия. Оккупанты отступают от Харькова, а наступление на Донбасс - остановилось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Военная помощь
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС