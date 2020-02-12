НАТО будет поддерживать Турцию независимо от ситуации в Сирии

Североатлантический альянс будет поддерживать Турцию независимо от ситуации в сирийской провинции Идлиб, где Анкара проводит свою военную операцию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, готов ли Альянс поддержать Турцию в ее операции в Сирии, Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает Анкару, ведь она является членом Альянса.

"НАТО поддерживает Турцию сегодня. Турция - это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезное беспокойство", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и режим сирийского президента Башара Асада в преднамеренных атаках по мирным жителям в провинции Идлиб. Он добавил, что за последние дни в результате российско-сирийских атак также погибли 14 турецких военных, еще десятки получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что США и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе.

Кроме того, Вооруженные силы Турции нанесли удар по армии сирийского президента Асада в провинции Идлиб. В результате обстрела был убит 51 солдат армии режима Асада.