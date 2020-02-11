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Помпео: США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ

Новости » Политика     11.02.2020 - 19:21
Помпео: США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Посол Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ"

Соединенные Штаты Америки (США) и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе (Сирия). Об этом написал государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Twitter.

Он напомнил, что специальный представитель США по Сирии посол Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ".

"Мы стоим рядом с Турцией, нашим союзником по НАТО", - отметил Помпео и выразил соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе.

Напомним, 10 февраля сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пять военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

Вооруженные силы Турции заявили о нанесения ударов 115 целям армии сирийского президента Башара Асада в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.

Также сообщалось, что Турция сохранит военное присутствие в сирийском городе Идлиб и планирует ответить на любые действия, нарушающие нормы международного права.

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