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Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в Идлибе

Новости » В мире     12.02.2020 - 10:57
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в Идлибе
Иллюстративное фото (kremlin.ru)

Турция намерена выбить сирийские войска за пределы наблюдательных пунктов в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, в умышленных атаках по мирным жителям в Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, в результате атак за последние дни также погибли 14 турецких военных, еще 45 получили ранения.

Эрдоган также заявил, что Турция намерена выбить сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.

По словам турецкого президента, если наблюдательные посты снова будут атакованы, "Турция будет преследовать силы сирийского режима где угодно, независимо от соглашения в Сочи".

Напомним, накануне Вооруженные силы Турции нанесли удары по армии сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб и нейтрализовали 51 солдата.

Также РБК-Украина сообщало, что США и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе.

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