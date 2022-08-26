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Не НАТО или "биолаборатории". Подоляк указал на настоящий интерес России

Новина українською →
Киев, Пятница 26 августа 2022 10:29
Не НАТО или "биолаборатории". Подоляк указал на настоящий интерес России Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Расширение НАТО или заявления про фейковые "биолаборатории" является только пропагандой. На самом деле агрессия России заключается в ее желании уничтожить соседей и восстановить Советский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любые разговоры о расширении НАТО и провоцирование России на войну - это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые "биолаборатории" - элементы пропаганды. Все, что интересует Россию - уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", - отметил Подоляк.

Напомним, как заявили в Пентагоне, несмотря на полный провал в войне, президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захвата большей части Украины.

В то же время Британии заверили, сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

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