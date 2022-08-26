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Не НАТО чи "біолабораторії". Подоляк вказав на справжній інтерес Росії

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 10:29
Не НАТО чи "біолабораторії". Подоляк вказав на справжній інтерес Росії Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Розширення НАТО чи заяви про фейкові "біолабораторії" є лише пропагандою. Насправді агресія Росії полягає в її бажанні знищити сусідів та відновити Радянський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Будь-які розмови про розширення НАТО й провокування Росії на війну - це цинічне виправдовування звірств, воєнних злочинів та єдиного винуватця війни. НАТО чи фейкові "біолабораторії" - елементи пропаганди. Все, що цікавить Росію - знищення сусідів і реставрація "СРСР 2.0", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, як заявили в Пентагоні, попри повний провал у війні, президент РФ Володимир Путін не відмовився від плану захоплення більшої частини України.

У той же часу Британії запевнили, зараз для України не час починати переговори з Росією, оскільки влада країни-агресора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

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