У НАТО не бачать військової загрози Молдові з боку Росії

У НАТО вважають, що Росія не становить військової загрози для Молдови, оскільки "Україна робить хорошу роботу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генсека НАТО Мірчу Джоане, якого цитує TV8.
"Я хочу ще раз підтвердити, перебуваючи тут, у Кишиневі, що ми не бачимо військової загрози для Молдови з боку Росії. З тієї простої причини, що Україна робить дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає", - сказав він.
Водночас Джоане зазначив, що це не означає, що Росія не продовжує обговорення застосування інструментів гібридної війни проти Молдови.
За його словами, йдеться про енергетичний тиск, кібератаки та дезінформацію.
У придністровському регіоні Молдови продовжують незаконно дислокуватися російські війська. Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор намагалася прокласти туди сухопутний коридор, щоб використати територію у своїх цілях, але їй не вдалося цього зробити.
Президент Молдови Майа Санду заявляла, що для країни настав момент, який визначить її майбутнє. При цьому там вважають, що Росія й надалі буде джерелом нестабільності для держави.
Втім, Молдова продовжуватиме надавати допомогу Україні, незважаючи на погрози з боку РФ.
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