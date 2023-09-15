В НАТО не видят военной угрозы Молдове со стороны России

"Я хочу еще раз подтвердить, находясь здесь, в Кишиневе, что мы не видим военной угрозы для Молдовы со стороны России. По той простой причине, что Украина проделывает очень хорошую работу при нашей поддержке, поэтому риска и нет", - сказал он.

В то же время Джоанэ отметил, что это не значит, что Россия не продолжает обсуждение применения инструментов гибридной войны против Молдовы.

По его словам, речь идет об энергетическом давлении, кибератаках и дезинформации.

Что этому предшествовало

В приднестровском регионе Молдовы продолжают незаконно дислоцироваться российские войска. С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор пыталась проложить туда сухопутный коридор, чтобы использовать территорию в своих целях, но ей не удалось этого сделать.

Президент Молдовы Майа Санду заявляла, что для страны наступил момента, который определит ее будущее. При этом там считают, что Россия и дальше будет источником нестабильности для государства.

Впрочем, Молдова продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на угрозы со стороны РФ.

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