У НАТО не бачать військової загрози Молдові з боку Росії

У НАТО вважають, що Росія не становить військової загрози для Молдови, оскільки "Україна робить хорошу роботу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генсека НАТО Мірчу Джоане, якого цитує TV8 .

"Я хочу ще раз підтвердити, перебуваючи тут, у Кишиневі, що ми не бачимо військової загрози для Молдови з боку Росії. З тієї простої причини, що Україна робить дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає", - сказав він.

Водночас Джоане зазначив, що це не означає, що Росія не продовжує обговорення застосування інструментів гібридної війни проти Молдови.

За його словами, йдеться про енергетичний тиск, кібератаки та дезінформацію.

Що цьому передувало

У придністровському регіоні Молдови продовжують незаконно дислокуватися російські війська. Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор намагалася прокласти туди сухопутний коридор, щоб використати територію у своїх цілях, але їй не вдалося цього зробити.

Президент Молдови Майа Санду заявляла, що для країни настав момент, який визначить її майбутнє. При цьому там вважають, що Росія й надалі буде джерелом нестабільності для держави.

Втім, Молдова продовжуватиме надавати допомогу Україні, незважаючи на погрози з боку РФ.

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