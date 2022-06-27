НАТО почти в 10 раз увеличит количество сил повышенной готовности на фоне угрозы из России

"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество наших сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч", - сказал Столтенберг.

Сейчас Силы реагирования НАТО насчитывают около 40 тысяч солдат, моряков и военнослужащих.

Генсек НАТО также подтвердил, что союзники расширят размещение войск в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России.

Отмечается, что решения будут изложены на саммите НАТО в Мадриде.