НАТО майже в 10 разів збільшить кількість сил підвищеної готовності через загрозу з Росії

"Ми трансформуємо сили реагування НАТО і збільшимо кількість наших сил підвищеної готовності до більш ніж 300 тисяч", - сказав Столтенберг.

Наразі Сили реагування НАТО налічують близько 40 тисяч солдатів, моряків і військовослужбовців.

Генсек НАТО також підтвердив, що союзники розширять розміщення військ у країнах НАТО, які розташовані найближче до Росії.

Заначається, що рішення будуть викладені на саміті НАТО у Мадриді.