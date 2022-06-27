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НАТО хочет признать Россию угрозой коллективной безопасности

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Мадрид, Понедельник 27 июня 2022 14:42
НАТО хочет признать Россию угрозой коллективной безопасности Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страны НАТО признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности. Это будет закреплено в новой стратегической концепции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Отмечается, что на саммите в Мадриде утвердят обновленную концепцию на 10 лет. Но документ не изменит оборонной стратегии альянса.

"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - заявил Столтенберг.

Стоит отметить, что ранее Россия считалась партнером НАТО. По словам Столтенберг, после признания РФ угрозой НАТО продолжит избегать прямой конфронтации.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в столице Испании с 28 по 30 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский выступ на саммите с требованием о гарантиях безопасности.

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