НАТО хочет признать Россию угрозой коллективной безопасности

Страны НАТО признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности. Это будет закреплено в новой стратегической концепции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Отмечается, что на саммите в Мадриде утвердят обновленную концепцию на 10 лет. Но документ не изменит оборонной стратегии альянса.

"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - заявил Столтенберг.

Стоит отметить, что ранее Россия считалась партнером НАТО. По словам Столтенберг, после признания РФ угрозой НАТО продолжит избегать прямой конфронтации.