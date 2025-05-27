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Путін не хоче миру. Російські атаки тому підтвердження, - глава МЗС Німеччини

Вівторок 27 травня 2025 03:48
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Путін не хоче миру. Російські атаки тому підтвердження, - глава МЗС Німеччини Фото: Йоханн Вадефул (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру. Останні обстріли України є тому доказом.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Ракетні та дронові удари Росії у вихідні доводять: Путін не хоче миру. Він відповідає на мирні пропозиції України грубою силою", - йдеться в публікації.

Він додав, що доти, доки це триватиме, Україну підтримуватимуть.

"Допоки це триває, ми, як німці та європейці, будемо підтримувати Україну", - резюмував міністр.

Обстріли України

Нагадаємо, що останні три ночі (у п'ятницю, суботу та неділю) росіяни масовано обстрілювали Україну, здійснюючи зокрема комбіновані атаки. Тобто - дронами і ракетами.

Під атакою були Київ, Харків, Миколаїв та багато інших міст нашої країни. Унаслідок обстрілів було зафіксовано безліч руйнувань і пошкоджень, були жертви і постраждалі.

Зазначимо, що під час атаки в ніч на 26 травня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів, а саме - 355 одиниць. Також було випущено 9 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Загроза обстрілу у відповідь по РФ

Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США, ФРН, Франція і Британія не обмежують Україну в ударах по Росії.

"Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке поставляється Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців", - сказав Мерц.

Він пояснив, що це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії. І якщо країна раніше цього робити не могла, то тепер - може.

Незабаром глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефул сказав, що дозвіл Україні на удари по віддалених цілях на території РФ - це логічна відповідь на зростаючу хвилю повітряних атак по Україні.

"Російському президенту неодноразово пропонували можливість сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся. Ми завжди чітко заявляли, що така поведінка не залишиться без наслідків", - сказав Вадефул.

Говорячи про інформацію про можливе постачання Україні німецьких крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus, очільник МЗС сказав, що Берлін не робитиме заяв щодо окремих систем озброєння. Зокрема, для того, "щоб не дозволити Путіну дізнатися, що саме ми робимо".

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