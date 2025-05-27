Путін сам винен: Німеччина підтримала дальні удари ЗСУ по Росії
Дозвіл Україні на удари по віддалених цілях на території Росії, є логічною відповіддю на зростаючу хвилю повітряних атак по Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.
Він відкинув критику Москви на дозвіл України застосовувати західне озброєння для ударів по об'єктах у глибині Росії.
"Російському президенту неодноразово пропонували можливість сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся. Ми завжди чітко заявляли, що така поведінка не залишиться без наслідків", - сказав Вадефул.
Коментуючи інформацію про ймовірні постачання Україні німецьких крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus, очільник МЗС зазначив, що Берлін не буде робити заяв щодо окремих систем озброєння, "щоб не дозволити Путіну дізнатися, що саме ми робимо".
"Це буде відповідальна політика, але вона забезпечить Україні можливість ефективного захисту", - додав Вадефул.
Дозвіл на дальні удари по РФ
За останні три ночі з 24 по 26 травня, росіяни значно активізували повітряні атаки по території України. Військові агресора застосовували ударні дрони, крилаті й балістичні ракети.
Внаслідок обстрілів сталися численні руйнування житлової та промислової інфраструктури, є загиблі та поранені серед цивільних жителів, зокрема діти.
У відповідь на атаки, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 26 травня заявив, що Україна не має обмежень у дальності ударів по Росії з боку Німеччини, Франції, Великої Британії та США.
В Кремлі такі рішення назвали "вкрай небезпечними" і такими, що можуть суперечити заявам про готовність до мирного врегулювання.
Також Мерц зазначив, що Берлін обмежить інформацію щодо поставок зброї в Україну, зокрема це стосується ракет Taurus.
Раніше глава уряду ФРН заявляв про готовність передати Україні далекобійні ракети Taurus, що здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів.
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