Путин не хочет мира. Российские атаки тому подтверждение, - глава МИД Германии

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Пока это продолжается, мы, как немцы и европейцы, будем поддерживать Украину", - резюмировал министр.

Он добавил, что до тех пор, пока это продолжаться, Украину будут поддерживать.

"Ракетные и дроновые удары России в выходные доказывают: Путин не хочет мира. Он отвечает на мирные предложения Украины грубой силой", - говорится в публикации.

Обстрелы Украины

Напомним, что последние три ночи (в пятницу, субботу и воскресенье) россияне массированно обстреливали Украину, совершая в том числе комбинированные атаки. То есть - дронами и ракетами.

Под атакой были Киев, Харьков, Николаев и много других городов нашей страны. В результате обстрелов было зафиксировано множество разрушений и повреждений, были жертвы и пострадавшие.

Отметим, что во время атаки в ночь на 26 мая россияне запустили по Украине рекордное количество дронов, а именно - 355 единиц. Также были выпущены 9 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Угроза ответного обстрела по РФ

Напомним, вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США, ФРГ, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по России.

"Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев", - сказал Мерц.

Он пояснил, что это означает, что Украина может защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам на территории России. И если страна раньше этого делать не могла, то теперь - может.

Вскоре глава МИД Германии Йоханн Вадефул сказал, что разрешение Украине на удары по удаленным целям на территории РФ - это логичный ответ на растущую волну воздушных атак по Украине.

"Российскому президенту неоднократно предлагали возможность сесть за стол переговоров, но он каждый раз отказывался. Мы всегда четко заявляли, что такое поведение не останется без последствий", - сказал Вадефул.

Говоря об информации про возможные поставки Украине немецких крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus, глава МИД сказал, что Берлин не будет делать заявлений касательно отдельных систем вооружения. В частности, для того, "чтобы не позволить Путину узнать, что именно мы делаем".

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