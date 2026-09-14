Насувається циклон: де чекати дощів завтра й коли може "вдарити" похолодання

В яких областях ймовірні дощі

Експерт нагадала, що вересень "виходить на свою вершину".

"Завтра, 15 вересня, в Україні буде справді, як на горі - і вітряно, і з дощем, і з проясненнями та з красивими хмарами", - розповіла Діденко.

Дощі, за її словами, найбільш імовірні:

у східних областях;

у Сумській області;

у Полтавській області;

у Дніпропетровській області.

Така ситуація пояснюється, за даними синоптика, "діяльністю східного циклону".

Невеликі дощі можливі також:

у західних областях;

подекуди - у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

"На решті території України очікується суха та сонячна погода", - повідомила метеоролог.

Діяльність східного циклону 15 вересня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чого чекати від температури повітря

Згідно з інформацією Діденко, температура повітря у більшості областей України 15 вересня буде комфортною.

Впродовж дня - близько +18...+23°С.

Тим часом осередок більш свіжого повітря охопить:

Сумську область;

Харківську область;

Полтавську область;

Дніпропетровську область;

Запоріжжя.

Там в денні години передбачається +14...+18°С.

Прогноз погоди по Україні на 15 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись мешканцям Києва

У Києві завтра, 15 вересня, очікується комфортна температура повітря.

Вдень, за словами Діденко, близько +20°С.

Істотні опади - малоймовірні.

"Хіба що із хмарності можливі кілька крапель дощу", - уточнила вона.

Яким буде цей тиждень і що зміниться потім

Діденко розповіла, що в цілому поточний тиждень в Україні очікується:

комфортним (достатньо теплим);

із відносно невеликою кількістю дощів.

Тим часом наступний тиждень (з 21 вересня), виходячи з попередніх прогнозів, які ще потребуватимуть уточнень, може бути:

значно холоднішим;

з більшою кількістю дощів.

"Тому ось цей поточний тиждень варто використати з максимальною приємністю та користю", - порадила синоптик.