Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может "ударить" похолодание

В каких областях возможны дожди

Эксперт напомнила, что сентябрь "выходит на свою вершину".

"Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе - и ветрено, и с дождем, и с прояснениями и с красивыми облаками", - рассказала Диденко.

Дожди, по ее словам, наиболее вероятны:

в восточных областях;

в Сумской области;

в Полтавской области;

в Днепропетровской области.

Такая ситуация объясняется, по данным синоптика, "деятельностью восточного циклона".

Небольшие дожди возможны также:

в западных областях;

местами - в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода", - сообщила метеоролог.

Деятельность восточного циклона 15 сентября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от температуры воздуха

Согласно информации Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины 15 сентября будет комфортной.

В течение дня - около +18...+23°С.

Тем временем очаг более свежего воздуха охватит:

Сумскую область;

Харьковскую область;

Полтавскую область;

Днепропетровскую область;

Запорожье.

Там в дневные часы предполагается +14...+18°С.

Прогноз погоды по Украине на 15 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться жителям Киева

В Киеве завтра, 15 сентября, ожидается комфортная температура воздуха.

Днем, по словам Диденко, около +20°С.

Существенные осадки - маловероятны.

"Разве что из облачности возможны несколько капель дождя", - уточнила она.

Какой будет эта неделя и что изменится потом

Диденко рассказала, что в целом текущая неделя в Украине ожидается:

комфортной (достаточно теплой);

с относительно небольшим количеством дождей.

Тем временем следующая неделя (с 21 сентября), исходя из предварительных прогнозов, которые еще будут нуждаться в уточнениях, может быть:

значительно более холодной;

с большим количеством дождей.

"Поэтому вот эту текущую неделю стоит использовать с максимальным удовольствием и пользой", - посоветовала синоптик.