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Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может "ударить" похолодание

13:12 14.09.2026 Пн
2 мин
Середина сентября готовит украинцам очередные погодные сюрпризы
aimg Ирина Костенко
Местами в Украине может быть дождь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 15 сентября будет по-осеннему комфортной, хотя местами вероятны дожди. Однако позже уже "просматривается", по предварительным данным, ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких областях возможны дожди

Эксперт напомнила, что сентябрь "выходит на свою вершину".

"Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе - и ветрено, и с дождем, и с прояснениями и с красивыми облаками", - рассказала Диденко.

Дожди, по ее словам, наиболее вероятны:

  • в восточных областях;
  • в Сумской области;
  • в Полтавской области;
  • в Днепропетровской области.

Такая ситуация объясняется, по данным синоптика, "деятельностью восточного циклона".

Небольшие дожди возможны также:

  • в западных областях;
  • местами - в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода", - сообщила метеоролог.

Деятельность восточного циклона 15 сентября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от температуры воздуха

Согласно информации Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины 15 сентября будет комфортной.

В течение дня - около +18...+23°С.

Тем временем очаг более свежего воздуха охватит:

  • Сумскую область;
  • Харьковскую область;
  • Полтавскую область;
  • Днепропетровскую область;
  • Запорожье.

Там в дневные часы предполагается +14...+18°С.

Прогноз погоды по Украине на 15 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться жителям Киева

В Киеве завтра, 15 сентября, ожидается комфортная температура воздуха.

Днем, по словам Диденко, около +20°С.

Существенные осадки - маловероятны.

"Разве что из облачности возможны несколько капель дождя", - уточнила она.

Какой будет эта неделя и что изменится потом

Диденко рассказала, что в целом текущая неделя в Украине ожидается:

  • комфортной (достаточно теплой);
  • с относительно небольшим количеством дождей.

Тем временем следующая неделя (с 21 сентября), исходя из предварительных прогнозов, которые еще будут нуждаться в уточнениях, может быть:

  • значительно более холодной;
  • с большим количеством дождей.

"Поэтому вот эту текущую неделю стоит использовать с максимальным удовольствием и пользой", - посоветовала синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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