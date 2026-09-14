Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может "ударить" похолодание

Погода в Украине 15 сентября будет по-осеннему комфортной, хотя местами вероятны дожди. Однако позже уже "просматривается", по предварительным данным, ощутимое похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт напомнила, что сентябрь "выходит на свою вершину".
"Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе - и ветрено, и с дождем, и с прояснениями и с красивыми облаками", - рассказала Диденко.
Дожди, по ее словам, наиболее вероятны:
Такая ситуация объясняется, по данным синоптика, "деятельностью восточного циклона".
Небольшие дожди возможны также:
"На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода", - сообщила метеоролог.
Согласно информации Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины 15 сентября будет комфортной.
В течение дня - около +18...+23°С.
Тем временем очаг более свежего воздуха охватит:
Там в дневные часы предполагается +14...+18°С.
В Киеве завтра, 15 сентября, ожидается комфортная температура воздуха.
Днем, по словам Диденко, около +20°С.
Существенные осадки - маловероятны.
"Разве что из облачности возможны несколько капель дождя", - уточнила она.
Диденко рассказала, что в целом текущая неделя в Украине ожидается:
Тем временем следующая неделя (с 21 сентября), исходя из предварительных прогнозов, которые еще будут нуждаться в уточнениях, может быть:
"Поэтому вот эту текущую неделю стоит использовать с максимальным удовольствием и пользой", - посоветовала синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".
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