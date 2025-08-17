Насувається негода: синоптики розповіли, де сьогодні будуть дощі, грози і град
Погода в Україні 17 серпня зіпсується у деяких регіонах. Низку областей накриють дощі з грозами і градом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. На півночі, заході та в деяких центральних областях короткочасні дощі та грози.
Також вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у західних та північних областях +23 +28 градусів, на решті території від +27 +32 градусів.
Погода в Києві
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови у Києві та області 17 серпня. Очікуються дощі та грози. В окремих районах області град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря у Києві вдень буде +26 +28 градусів.
