На сході буде найспекотніше. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

В пʼятницю, 5 липня, у східних областях буде найспекотніше. Проте прогнозуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

У Києві 5 липня передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33 +37 градусів. Проте завтра ввечері можуть пройти дощі з грозами.

На півдні України повітря прогріється до +29 +33 градусів, а у Запорізькій області до +35 градусів.

У центральних областях буде без істотних опадів. Вдень очікується +25 +30, а у Дніпропетровській області до +33 +35 градусів.

На півночі України завтра вдень очікується +24 +29 градусів. При цьому є ймовірність локальних дощів.

За її прогнозом, завтра у західних областях потеплішає +23 +27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Погода в Україні 4 липня

Згідно з прогнозами синоптиків, 4 липня на більшій частині території України пануватиме спекотна погода. Температура повітря у деяких регіонах сягне +38 градусів.

Проте, спеку трохи пом'якшать короткочасні дощі та грози, які очікуються у західних, Житомирській, Вінницькій областях, а вдень також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

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