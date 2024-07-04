Насувається гроза. Жителів Києва та області попередили про негоду

Фото: на Київ та область насувається гроза (Getty Images)

Погода у Києві та області сьогодні ввечері, 4 липня, погіршиться. Синоптики попереджають про грози до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та місту Києву. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 липня гроза", - йдеться в повідомленні. Через погіршення погодних умов у столиці та Київській області синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).