В наступному році Київ планує закупити нові вагони метро за кошти ЄБРР, - Кличко

На інвестиційному форумі, який зараз проходить в Берліні, Київ та "Європейський банк реконструкції та розвитку" ведуть переговори щодо закупівлі нових вагонів метро на суму до 150 млн євро.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

За його словами, Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці.

"Йдеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро. Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", - написав Віталій Кличко.

Він нагадав, що наразі за підтримки ЄБРР в Києві відбувається модернізація транспортної інфраструктури та системи централізованого теплопостачання.

Крім того, на Інвестиційному форумі Віталій Кличко обговорив спільні проєкти з віце-президенткою Google. Зокрема, щодо впровадження в Києві принципів безбар’єрності та новітніх технології.

"З віце-президенткою з питань взаємодії з урядами та публічної політики в Європі компанії Google Анетте Кребер-Ріель обговорили спільні інвестиційні програми, які можемо втілити. Зокрема, цікавими для Києва є інноваційні інструменти, які розробляють фахівці компанії для впровадження принципів безбар’єрності в наданні послуг, нові технології комунікації. Обговорили й інтеграцію даних безбар’єрності Києва на Google Maps. Платформою для таких даних стане "Київ Цифровий", - повідомив Віталій Кличко.

Також мер Києва зазначив, що на всіх зустрічах в Берліні наголошував, що цієї зими Україні дуже потрібна допомога генераторами та іншими джерелами електроенергії.