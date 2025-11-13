ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В следующем году Киев планирует закупить новые вагоны метро за средства ЕБРР, - Кличко

Киев, Четверг 13 ноября 2025 13:59
UA EN RU
В следующем году Киев планирует закупить новые вагоны метро за средства ЕБРР, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На инвестиционном форуме, который сейчас проходит в Берлине, Киев и "Европейский банк реконструкции и развития" ведут переговоры по закупке новых вагонов метро на сумму до 150 млн евро.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

По его словам, Киев и ЕБРР активно ведут переговоры по воплощению проекта "Киев Метро", направленного на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы.

"Речь идет о закупке новых вагонов метро, на сумму финансирования до 150 млн евро. Надеемся на его успешную реализацию в 2026 году", - написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что сейчас при поддержке ЕБРР в Киеве происходит модернизация транспортной инфраструктуры и системы централизованного теплоснабжения.

Кроме того, на Инвестиционном форуме Виталий Кличко обсудил совместные проекты с вице-президентом Google. В частности, по внедрению в Киеве принципов безбарьерности и новейших технологий.

"С вице-президентом по вопросам взаимодействия с правительствами и публичной политики в Европе компании Google Анетте Кребер-Риэль обсудили совместные инвестиционные программы, которые можем воплотить. В частности, интересными для Киева являются инновационные инструменты, которые разрабатывают специалисты компании для внедрения принципов безбарьерности в предоставлении услуг, новые технологии коммуникации. Обсудили и интеграцию данных безбарьерности Киева на Google Maps. Платформой для таких данных станет "Киев Цифровой", - сообщил Виталий Кличко.

Также мэр Киева отметил, что на всех встречах в Берлине отмечал, что этой зимой Украине очень нужна помощь генераторами и другими источниками электроэнергии.

Напомним, сейчас в Берлине проходит 9-й Инвестиционный форум Киева. На территории Германии это мероприятие проходит впервые.

В прошлом году форум проходил в Брюсселе, общий пакет привлеченных инвестиций составил около 1,1 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ЕБРР
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт