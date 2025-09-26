UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Наступного тижня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Черговий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться наступного тижня у Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. 

"Обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи", - повідомив президент.

Сторони також обговорили ситуацію з російськими дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Зеленський поділився деталями від української розвідки.

"Однаково розуміємо, що на тлі всіх цих випадків маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею", - зазначив він.

Саміт Європейської політичної спільноти

Європейська політична спільнота - це створена у 2022-му платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022-му в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. Це був його перший візит до Угорщини з початку повномасштабної війни Росії проти України.

