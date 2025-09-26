На следующей неделе состоится саммит Европейского политического сообщества, - Зеленский

Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится на следующей неделе в Дании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который уже на следующей неделе состоится в Дании. Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе", - сообщил президент.
Стороны также обсудили ситуацию с российскими дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Зеленский поделился деталями от украинской разведки.
"Все равно понимаем, что на фоне всех этих случаев должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство. Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством", - отметил он.
Европейское политическое сообщество - это созданная в 2022-м платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы. Инициатива возникла после полномасштабного вторжения России в Украину.
Первое заседание ЕПС состоялось в октябре 2022-го в Праге, где собрались представители 44 европейских стран, а также председатели Европейского Совета и Европейской Комиссии.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Это был его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.