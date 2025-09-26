На следующей неделе состоится саммит Европейского политического сообщества, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который уже на следующей неделе состоится в Дании. Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе", - сообщил президент.

Стороны также обсудили ситуацию с российскими дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Зеленский поделился деталями от украинской разведки.

"Все равно понимаем, что на фоне всех этих случаев должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство. Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством", - отметил он.