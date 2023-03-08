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Наступного тижня ООН і Росія обговорять продовження зернової угоди

Фото: наступного тижня ООН і Росія обговорять продовження зернової угоди (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Головний представник ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан зустрінеться з представниками Росії наступного тижня, щоб обговорити продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, Грінспан зустрінеться з представниками Кремля в Женеві.

Зазначається, що сьогодні під час пресконференції у Києві генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що важливо поновити угоду, оскільки Україна традиційно є одним із найбільших світових експортерів зерна.

"Це наступний крок, і ми побачимо, чи потрібно щось більше, ніж це", - сказав журналістам заступник речника ООН Фархан Хак.

За його словами, генсек продовжить "робити все можливе, щоб усунути перешкоди для експорту російських добрив".

Нагадаємо, раніше Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними.

Також раніше ми писали, що Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу.

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