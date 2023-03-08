Наступного тижня ООН і Росія обговорять продовження зернової угоди

Як повідомляється, Грінспан зустрінеться з представниками Кремля в Женеві.

Зазначається, що сьогодні під час пресконференції у Києві генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що важливо поновити угоду, оскільки Україна традиційно є одним із найбільших світових експортерів зерна.

"Це наступний крок, і ми побачимо, чи потрібно щось більше, ніж це", - сказав журналістам заступник речника ООН Фархан Хак.

За його словами, генсек продовжить "робити все можливе, щоб усунути перешкоди для експорту російських добрив".