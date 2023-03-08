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На следующей неделе ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения

Фото: на следующей неделе ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Главный представитель ООН по торговле Ребекка Гринспан встретится с представителями России на следующей неделе, чтобы обсудить продление соглашения, разрешающего экспорт украинского зерна Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, Гринспан встретится с представителями Кремля в Женеве.

Отмечается, что сегодня во время пресс-конференции в Киеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что важно возобновить соглашение, поскольку Украина традиционно является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна.

"Это следующий шаг, и мы увидим, нужно ли что-то большее, чем это", - сказал журналистам заместитель спикера ООН Фархан Хак.

По его словам, генсек продолжит "делать все возможное, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений".

Напомним, ранее Украина начала обсуждение с партнерами по продолжению Черноморской зерновой инициативы. Эти переговоры называются сложными.

Также мы писали, что Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

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