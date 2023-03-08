На следующей неделе ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения

Как сообщается, Гринспан встретится с представителями Кремля в Женеве.

Отмечается, что сегодня во время пресс-конференции в Киеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что важно возобновить соглашение, поскольку Украина традиционно является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна.

"Это следующий шаг, и мы увидим, нужно ли что-то большее, чем это", - сказал журналистам заместитель спикера ООН Фархан Хак.

По его словам, генсек продолжит "делать все возможное, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений".