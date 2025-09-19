"єОселя" для ВПО: перший внесок можуть знизити, а 70% по кредиту в перший рік покриватиме держава

Для ВПО, які вирішать купувати житло за програмою "єОселя", перший внесок незабаром може зменшитись до 120 тис. гривень, а 70% суми за відсотки по кредиту у перший рік може платити держава. Це стане можливим, коли на практиці почнуть реалізовувати урядову Постанову №988.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк виданню УНН.

За її словами, у серпні Уряд ухвалив постанову "Деякі питання надання державної допомоги за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки, наданим внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або які перемістилися на ці території з територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією" (№988).

Згідно з нею, в рамках комплексної програми підтримки прифронтових регіонів, запрацює оновлений механізм програми "єОселя". Йдеться про компенсації від держави для ВПО та мешканців прифронтових регіонів.

Пільгові умови "єОселі" для ВПО

Планується, що держава сплачуватиме 70% першого внеску. Але є одна умова - житло має бути не дорожчим за 2 млн гривень.

Крім цього, держава бере на себе сплату 70% відсоткової ставки у перший рік участі у програмі. Але також є умова - не більше 150 тис. гривень загального розміру річного платежу.

Також держава бере на себе зобовʼязання по сплаті 40 тис. гривень як разової комісії банку на надання кредиту, зборів та страхових платежів за кредитом.

"А тепер прості підрахунки: перший внесок у розмірі 20% для житла, яке коштує 2 млн гривень, становить 400 тис. гривень. Але якщо держава сплатить 70% з них, для ВПО перший внесок становитиме 120 тис .гривень. Тобто, участь у програмі "єОселя" стане набагато доступнішою. Відтак, кількість ВПО, які зможуть придбати за її допомогою житло, може зрости", - пояснила Шуляк.

Вона зауважила, що раніше можливість участі переселенців у програмі була значно обмежена через непідйомні з фінансової точки зору умови участі - сплата 20% вартості житла як першого внеску і 7% кредитної ставки. Але тепер ці умови можуть стати для них більш посильними.

Нардепка також підкреслила, що зміни у програмі "єОселя" впливають позитивно на участь у ній переселенців. Так, станом на кінець 2024 року, скористатися єОселею змогли лише 340 переселенців. Станом на зараз - більше ніж 800. Це стало наслідком, у тому числі зниження віку житла, яке переселенці можуть придбати за допомогою єОселя.

"Це була наша рекомендація уряду, яку ми сформулювати за підсумками проведених нами масштабних публічних консультацій, які показали, що обмеження віку житла, яке переселенці можуть купити за єОселею, вкрай негативно впливає на їх можливості це зробити", - пояснила Олена Шуляк.

Умови участі у програмі

Згідно з постановою №988, допомога надаватиметься тим ВПО, які ще не мають власного житла, тобто не мають права власності на житлові об’єкти нерухомого майна, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Виключення - житло, розташоване на територіях активних бойових дій, або на тимчасово окупованих.

Крім того, державна допомога не надається, якщо громадянин продавав житло протягом 3 років до дати подання заяви на неї.

Для того щоб подати заяву, потрібно буде:

Щоб громадянин був офіційно зареєстрований як ВПО - стояв на обліку внутрішньо переміщених осіб або за умови реєстрації місця проживання на прифронтових територіях;

Підтвердити відсутність у власності житлової нерухомості, окрім випадків, якщо житло у власності є, але воно розташоване на ТОТ або знаходиться на прифронтових територіях;

Підтвердити, що протягом останніх 3 років особа не продавала житло на підконтрольній Україні території.

Як зазначила нардепка, наразі можна побачити, що кожне спрощення умов програми поступово веде до збільшення кількості громадян, які беруть участь у ній. Умови участі у програмі постійно переглядають. Зокрема, наприкінці 2024 року молоді віком до 26 років дозволили купувати житло за програмою за умови сплати першого внеску у 10% вартості житла.

"Загалом, як ми бачимо, у перший рік роботи - станом на кінець 2023 року (програму запущено наприкінці 2022 року) було видано 5855 кредитів. Станом на зараз - майже 20 тис. кредитів", - резюмувала Олена Шуляк.