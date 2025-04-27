Наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

"Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень. Цей тиждень буде справді важливим тижнем, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це сталося", - заявив держсекретар в інтерв'ю NBC News.

Він додав, що є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.

"Ми близькі, але недостатньо близькі", - сказав Рубіо.