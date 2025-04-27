Следующая неделя станет решающей по завершению войны в Украине, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей по достижению соглашения о прекращении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
"Я думаю, что это будет очень важная неделя. Эта неделя будет действительно важной неделей, на которой мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом, или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными. Но мы хотим, чтобы это произошло", - заявил госсекретарь в интервью NBC News.
Он добавил, что есть основания для оптимизма, но в то же время есть причины быть реалистами.
"Мы близки, но недостаточно близки", - сказал Рубио.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска. Перед церемонией прощания они провели переговоры тет-а-тет.
В тот же день Трамп опубликовал пост, в котором предположил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине, и поэтому допустил, что с ним нужно обращаться по-другому - через "банковские" или "вторичные санкции".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.