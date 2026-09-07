Наступний "Рамштайн" і програма PURL: Гетьманчук розкрила деталі співпраці України з партнерами

Фінансування озброєння для України

Гетьманчук розкрила деталі щодо поточного фінансування пакетів озброєння для України у межає зустрічей "Рамштайн" і програми PURL.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб профінансувати ті пакети, які вже запропонували США. Є певні списки озброєнь, які відповідають нашим пріоритетним потребам", - уточнила вона.

За словами Гетьманчук, американська сторона вже готова їх постачати до України.

"На найближчому засіданні "Рамштайну", я сподіваюся, будуть країни, які, власне, просигналізують про свою готовність надати додаткові кошти для того, щоб профінансувати ці пакети", - каже вона.

Гетьманчук додала, що фінансувати PURL можуть:

європейські країни НАТО,

Канада,

партнери Альянсу.

"На сьогодні в нас є три партнери НАТО, які теж зробили внески: Австралія, Нова Зеландія і Японія", - повідомила голова місії України при НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Гетьманчук, Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot завдяки спеціальному механізму залучення європейських країн-членів НАТО.