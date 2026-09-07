Следующий "Рамштайн" и программа PURL: Гетманчук раскрыла детали сотрудничества Украины с партнерами

"Рамштайн" и программа PURL до конца 2026 года будут сконцентрированы на финансировании оборонных пакетов, которые уже утвердили США.
Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью РБК-Украина.
Гетманчук раскрыла детали по текущему финансированию пакетов вооружения для Украины в грани встреч "Рамштайн" и программы PURL.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы профинансировать пакеты, которые уже предложили США. Есть определенные списки вооружений, которые отвечают нашим приоритетным потребностям", - уточнила она.
По словам Гетьманчук, американская сторона уже готова их поставлять в Украину.
"На ближайшем заседании "Рамштайна", я надеюсь, будут страны, которые собственно просигнализируют о своей готовности предоставить дополнительные средства для того, чтобы профинансировать эти пакеты", - говорит она.
Гетманчук добавила, что финансировать PURL могут:
"На сегодняшний день у нас есть три партнера НАТО, которые тоже внесли взносы: Австралия, Новая Зеландия и Япония", - сообщила глава миссии Украины при НАТО.
Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Гетьманчук, Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot благодаря специальному механизму привлечения европейских стран-членов НАТО.
Признание Украины на уровне декларации НАТО контрибутором безопасности свидетельствует, что Альянс оценил потенциал украинских возможностей для усиления организации, говорит Гетьманчук.
Кроме того, программа PURL обеспечивает Украине базовый уровень перехватчиков PAC-3 и PAC-2 ежемесячно. Однако этого недостаточно, добавила глава миссии Украины при НАТО Гетьманчук.