Следующий "Рамштайн" и программа PURL: Гетманчук раскрыла детали сотрудничества Украины с партнерами

"Рамштайн" и программа PURL до конца 2026 года будут сконцентрированы на финансировании оборонных пакетов, которые уже утвердили США.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью РБК-Украина.

Финансирование вооружения для Украины

Гетманчук раскрыла детали по текущему финансированию пакетов вооружения для Украины в грани встреч "Рамштайн" и программы PURL.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы профинансировать пакеты, которые уже предложили США. Есть определенные списки вооружений, которые отвечают нашим приоритетным потребностям", - уточнила она.

По словам Гетьманчук, американская сторона уже готова их поставлять в Украину.

"На ближайшем заседании "Рамштайна", я надеюсь, будут страны, которые собственно просигнализируют о своей готовности предоставить дополнительные средства для того, чтобы профинансировать эти пакеты", - говорит она.

Гетманчук добавила, что финансировать PURL могут:

европейские страны НАТО,

Канада,

партнеры Североатлантического союза.

"На сегодняшний день у нас есть три партнера НАТО, которые тоже внесли взносы: Австралия, Новая Зеландия и Япония", - сообщила глава миссии Украины при НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Гетьманчук, Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot благодаря специальному механизму привлечения европейских стран-членов НАТО.