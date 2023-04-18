Наступні тижні та місяці будуть критичними для України, - Білий дім

Наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ всім "необхідним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі в інтерв'ю CNN .

"Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.