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Наступні тижні та місяці будуть критичними для України, - Білий дім

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ всім "необхідним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати Америки вважають, що Україна розпочне свій весняний контрнаступ вже найближчими тижнями.

Також раніше ми писали, що, за словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, контрнаступ українських військових йде за планом. Однак плани з його реалізації не будуть розповсюджуватись на загал.

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Сполучені Штати АмерикиБілий дімВійськова допомогаВійна Росії проти України