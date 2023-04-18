RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, - Белый дом

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в интервью CNN.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Также ранее мы писали, что, по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, контрнаступление украинских военных идет по плану. Однако планы по его реализации не будут распространяться в целом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домВоенная помощьВойна России против Украины