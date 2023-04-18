Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, - Белый дом

Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в интервью CNN.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.