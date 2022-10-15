Наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, - CNN

Війна в Україні, яка протягом кількох місяців здавалася повільною та болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато правдоподібнішим", - сказав старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс.
За натиском російських ракет цього тижня були стійкі успіхи українських військ і потужний вибух на Керченському мосту, єдиному переході між анексованим Кримським півостровом і Росією. Цей вибух вдарив психікою росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс. Експерти кажуть, що з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни матимуть вирішальне значення.
Успішний наступ змінив хід війни і спростував припущення, висунуте минулого літа на Заході та в Росії, що хоча Україна й може стійко захищати територію, вона не має можливості захопити її.
"Росіяни сподіваються уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі
Нагадаємо, що ескалація Росії не вплине на перебіг війни, оскільки Україна має перевагу.
Також з настанням зими умови ведення війни стануть складнішими. При цьому окупантам буде важче оборонятися, ніж українським військам - атакувати.
Раніше стало відомо, що українські військові продовжують звільняти території від російських загарбників. Станом на сьогодні, наші герої деокупували більше 1600 населених пунктів.
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