Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, - CNN

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-то, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало намного более правдоподобным", - сказал старший научный сотрудник программы Chatham House из России и Евразии Кейр Джайлс.

По натиску российских ракет на этой неделе были стойкие успехи украинских войск и мощный взрыв на Керченском мосту, единственном переходе между аннексированным Крымским полуостровом и Россией. Этот взрыв ударил по психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс. Эксперты говорят, что с приближением холодных месяцев, которые, по всей вероятности, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение.

Успешное наступление изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в России, что хотя Украина может устойчиво защищать территорию, она не имеет возможности захватить ее.

"Россияне надеются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", - заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури