Наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, - CNN

Війна в Україні, яка протягом кількох місяців здавалася повільною та болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато правдоподібнішим", - сказав старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс.

За натиском російських ракет цього тижня були стійкі успіхи українських військ і потужний вибух на Керченському мосту, єдиному переході між анексованим Кримським півостровом і Росією. Цей вибух вдарив психікою росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс. Експерти кажуть, що з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни матимуть вирішальне значення.

Успішний наступ змінив хід війни і спростував припущення, висунуте минулого літа на Заході та в Росії, що хоча Україна й може стійко захищати територію, вона не має можливості захопити її.

"Росіяни сподіваються уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі