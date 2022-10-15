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Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, - CNN

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Суббота 15 октября 2022 21:05
Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, - CNN Фото: Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Война в Украине, которая в течение нескольких месяцев казалась медленной и болезненной, снова разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует по пути к непредсказуемой новой фазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-то, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало намного более правдоподобным", - сказал старший научный сотрудник программы Chatham House из России и Евразии Кейр Джайлс.

По натиску российских ракет на этой неделе были стойкие успехи украинских войск и мощный взрыв на Керченском мосту, единственном переходе между аннексированным Крымским полуостровом и Россией. Этот взрыв ударил по психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс. Эксперты говорят, что с приближением холодных месяцев, которые, по всей вероятности, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение.

Успешное наступление изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в России, что хотя Украина может устойчиво защищать территорию, она не имеет возможности захватить ее.

"Россияне надеются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", - заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури

Напомним, что эскалация России не повлияет на ход войны, поскольку Украина имеет преимущество.

Также с наступлением зимы условия ведения войны станут сложнее. При этом оккупантам будет труднее обороняться, чем украинским войскам - атаковать.

Ранее стало известно, что украинские военные продолжают освобождать территории от российских захватчиков. На сегодняшний день наши герои деоккупировали более 1600 населенных пунктов.

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