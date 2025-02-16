Рубіо: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче Путін миру

Рубіо зазначив, що минулого тижня американський лідер Дональд Трамп провів розмову з Путіним, під час якої російський диктатор висловив зацікавленість у мирі. За його словами, Трамп у відповідь наголосив, що хоче бачити завершення війни на умовах довготривалого миру, який гарантуватиме український суверенітет і не призведе до нового вторгнення через кілька років.

"Це правильне рішення. Тепер, очевидно, за ним мають послідувати дії, тому наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється. Один телефонний дзвінок не вирішує таку складну війну, як ця. Але я можу сказати, що Дональд Трамп - єдиний лідер у світі, який потенційно може розпочати цей процес", - зауважив держсекретар США.

Він також наголосив, що попереду ще багато роботи для врегулювання війни в Україні.

"Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше", - сказав він.