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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Рубио: следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российский диктатор Владимир Путин выразил свою заинтересованность в мире. Правдивость этого, по его словами, Путин должен показать в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Рубио отметил, что на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп провел разговор с Путиным, во время которого российский диктатор выразил заинтересованность в мире. По его словам, Трамп в ответ подчеркнул, что хочет видеть завершение войны на условиях долговременного мира, который будет гарантировать украинский суверенитет и не приведет к новому вторжению через несколько лет.

"Это правильное решение. Теперь, очевидно, за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается. Один телефонный звонок не решает такую сложную войну, как эта. Но я могу сказать, что Дональд Трамп - единственный лидер в мире, который потенциально может начать этот процесс", - отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.

"Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее", - сказал он.

Напомним, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате вражеской атаки более ста тысяч человек в городе остались без отопления.

Более того, Зеленский заявил, что так не делают те, кто готовится к переговорам.

РБК-Украина также писало, что вечером 15 февраля Politico сообщило, что команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Заметим, что Bloomberg также писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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