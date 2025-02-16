Рубио: следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира

Рубио отметил, что на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп провел разговор с Путиным, во время которого российский диктатор выразил заинтересованность в мире. По его словам, Трамп в ответ подчеркнул, что хочет видеть завершение войны на условиях долговременного мира, который будет гарантировать украинский суверенитет и не приведет к новому вторжению через несколько лет.

"Это правильное решение. Теперь, очевидно, за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается. Один телефонный звонок не решает такую сложную войну, как эта. Но я могу сказать, что Дональд Трамп - единственный лидер в мире, который потенциально может начать этот процесс", - отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.

"Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее", - сказал он.